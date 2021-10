PONTECAGNANO FAIANO. GIUSEPPE BISOGNO: “TRA ANNUNCI E GENTILEZZA, HANNO DIMENTICATO IL PONTE ASA”

Giuseppe Bisogno, Presidente della Fondazione Picentia, va all’attacco dell’attuale amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano, colpevole, secondo Bisogno, di aver completamente dimenticato l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del Ponte Asa.

Ma non è quello il punto perché è stato buttato via fin troppo tempo non programmando progetti di sviluppo per una fascia costiera abbandonata in maniera ingiustificata, non dando risposte ai cittadini ed agli imprenditori che vivono in quella zona e creando slogan vuoti non corrispondenti a quanto avviene nella realtà.