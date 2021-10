PROVINCIALI 2021. E’ GIA’ SCOPPIATA LA GUERRA DEI SINDACI DEI PICENTINI

E’ già entrata nel pieno la guerra dei Sindaci dei Comuni dei Picentini per essere candidati ed eletti al Consiglio Provinciale di Salerno, in occasione delle prossime elezioni del 18 Dicembre. Fuori dalla contesa, almeno per il momento, pare essere Giuseppe Lanzara, Sindaco di Pontecagnano Faiano, in attesa dell’indicazione dalla Segreteria Provinciale del Partito Democratico di successione alla Presidenza di Palazzo Sant’Agostino. Intanto, gli altri sindaci scalpitano e sono a caccia di voti tra i consigli comunali della zona.

In corsa, sicuramente, con le benedizione di qualche consigliere regionale del Partito Democratico, c’è Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella che punta, grazie al sostegno illustre, ad ottenere anche qualche voto dal Consiglio Comunale di Salerno.

C’è, sempre nella lista del Partito Democratico, anche l’appena riconfermato sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano che non fa mistero di essere già pronto anche per una candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania.

Andrà nella lista del Partito Socialista Italiano, invece, un altro sindaco: si tratta di Chiola, primo cittadino del Comune di Montecorvino Pugliano che spera che, alla fine, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe rinunci alla sua candidatura per il prossimo consiglio provinciale di Salerno.