SIANO. ANTONIO BUONAIUTO E’ IL NUOVO COMMISSARIO DI FRATELLI D’ITALIA

L’ex consigliere comunale di Siano Antonio Buonaiuto è stato nominato, questa mattina, dal Commissario Provinciale di Fdi Giuseppe Fabbricatore, Commissario Cittadino per il Comune di Siano di Fratelli d’Italia. Dopo le dimissioni dall’incarico di Sabina Navarra, il partito di Giorgia Meloni ha individuato il nuovo responsabile cittadino per il Comune di Siano che, da poco, ha concluso la tornata elettorale.

“Ringrazio l’Onorevole Edmondo Cirielli, il Senatore Antonio Iannone ed il Commissario Provinciale Giuseppe Fabbricatore per la fiducia che hanno voluto riporre in me”, dichiara Antonio Buonaiuto, “affidandomi la guida, nel Comune di Siano, dell’unico partito coerente, chiaro e dalla parte dei cittadini. Un ringraziamento lo rivolgo anche a Sabina Navarra che, prima di me, ha avuto l’onore di rappresentare sul territorio FDI. Sono sicuro di poter contare sul sostegno di tanti elettori e simpatizzanti per continuare a fare crescere Fratelli d’Italia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.