PONTECAGNANO FAIANO. IL SINDACO LANZARA SI RICANDIDA E PRESENTA LA NUOVA SEGRETARIA COMUNALE

Ok alla ricandidatura e presentazione ufficiale di Paola dello Iacono come nuova Segretaria Comunale di Pontecagnano Faiano: parte in quinta la campagna elettorale di Giuseppe Lanzara, Sindaco uscente del centro dei Picentini, da oggi ufficialmente in campo per la tornata elettorale della prossima primavera.

Lanzara, con ogni probabilità, alla prossima campagna elettorale per le Comunali presenterà una coalizione politica, di chiara ispirazione di centro sinistra, nella quale troveranno spazio, di certo, le liste del Partito Democratico e del Partito Socialista Italiano che, proprio domenica, aprirà la nuova segreteria cittadina a Pontecagnano Faiano.