PONTECAGNANO FAIANO. TUTTO IL CENTRO DESTRA UNITO VERSO LE COMUNALI 2023

L’appuntamento è per domani, domenica 4 Dicembre, a partire dalle 11:00 all’interno dell’Area Convegni dell’ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano: tutti insieme, i segretari cittadini dei partiti del centro destra, lanceranno la campagna elettorale per le Comunali 2023, avendo la consapevolezza di trovarsi come avversario l’attuale sindaco Lanzara, già confermato come candidato dal Partito Democratico e dal Partito Socialista Italiano. Insieme, domani, ci saranno Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Unione di Centro, Noi Moderati, il Popolo della Famiglia, tutte le sigle del vasto panorama del centro destra che si appresta ad affrontare la prossima tornata elettorale amministrativa di Pontecagnano Faiano con la chiara idea di dover creare una alleanza unica ed anche aperta ad esperienze civiche e territoriali. Nessun pregiudizio, anzi, la disponibilità ad un dialogo con le forze politiche che, oggi, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, non si riconoscono nelle scelte del Partito Democratico.

