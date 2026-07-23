PRIMARIE DEL CAMPO LARGO. SECONDO SONDAGGIO LAB21 GIUSEPPE CONTE STRACCIA ELLY SCHLEIN

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

I sondaggi politici di Lab21 sulle (potenziali) primarie del campo progressista incoronano Giuseppe Conte come leader. Elly Schlein è molto indietro, così come indietro è Matteo Renzi rispetto ad Alessandro Onorato, assessore capitolino e leader di Progetto civico Italia.

Secondo il sondaggio, pubblicato dal Sussidario.net, il presidente del Movimento 5 stelle raccoglierebbe il 50,2% degli elettori del centrosinistra contro ‘solo’ il 20,4% della segretaria del Pd.

Dietro al binomio M5s-Pd che evidentemente prenderebbe la scena nell’eventualità di una votazione alle primarie del campo largo, troviamo Onorato con l’11,9% delle preferenze, battuti dunque sia il leader di Italia viva-Casa riformista con il 10,2%, sia il binomio di leader dell’Alleanza verdi sinistra, Nicola Fratoianni (4,2%) e Angelo Bonelli (3,1%).

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