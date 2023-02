PRIMARIE PD. IL COMITATO DI ELLY SCHLEIN RICORRE CONTRO TESSERAMENTO SALERNO

“Siamo stupiti rispetto a quello che si sta verificando in queste ore a SALERNO. Nella giornata di ieri infatti, la commissione regionale per il congresso ha inviato un quesito alla commissione nazionale per il congresso. In attesa di quella risposta, che andava ad incidere sulle platee delle federazioni di tutta la regione, i congressi non potevano assolutamente partire”. Lo scrive in una nota il Comitato Schlein Campania in merito al voto del congresso nazionale del Pd cominciati oggi in circoli della provincia di SALERNO. “Apprendiamo invece – spiega la nota – che nella giornata di ieri e in quella di oggi si sarebbero tenuti alcuni congressi di circolo. Eppure il regolamento è chiaro: occorrono almeno 48 ore di tempo per pubblicizzare il calendario dei congressi di circolo, invece nel caso di SALERNO, non solo non è stato pubblicizzato nulla, non solo non è stato inviato alcun calendario alla commissione nazionale, ma l’unico calendario inviato alla commissione regionale, risulta essere stato inviato quando un congresso di circolo si era addirittura già celebrato. Per questo, e altri motivi che pubblicizzeremo domani, presenteremo ricorso chiedendo l’annullamento dei congressi celebrati, la sospensione di tutti i congressi che possono celebrarsi solo dopo la verifica delle anagrafi rispetto ai quesiti inviati alla commissione nazionale nella giornata di ieri, e dopo le 48 ore previste dal regolamento”.

