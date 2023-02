PAGANI. LA MAGGIORANZA DE PRISCO DIFENDE IL SINDACO DAGLI ATTACCHI DELL’OPPOSIZIONE

Con quale coraggio mentire sapendo che tutte le persone interessate sanno la verità e da dove vengono le responsabilità. Con quale coraggio raccontare una realtà distorta secondo la quale l’amministrazione non avrebbe voluto incontrare i lavoratori o starebbe rifiutando le loro richieste di incontro, sollecitate a più riprese sul fronte istituzionale.

Conosciamo bene i fatti e le circostanze che interessano in questo momento i lavoratori in questione e anche i lavoratori stessi conoscono bene la verità.

Sin dal suo insediamento, l’amministrazione De Prisco ha sempre tutelato i livelli occupazionali delle società che in un modo o nell’altro agiscono nell’interesse del Comune, e lo farà anche questa volta.

Le vicende che interessano questo gruppo di lavoratori stanno a cuore all’Amministrazione, senza alcuna retorica. Siamo fiduciosi che con l’aiuto di Sua Eccellenza il Prefetto, con cui siamo in contatto, si possa trovare una soluzione.

Tuteleremo i dipendenti del consorzio Res che insistono sul cantiere del Mercato Ortofrutticolo contro ogni forma di violazione dei diritti lavorativi subiti E subendi dai lavoratori. Sarà compito della legge accertare poi le responsabilità”