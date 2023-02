ELEZIONI COMUNALI 2023. C’E’ GIA’ UNA DATA, IL MINISTRO PIANTEDOSI PRONTO A FISSARLE

In attesa del completamento delle operazioni elettorali per le Regionali del 12 e 13 Febbraio nel Lazio ed in Lombardia, è già iniziato il dibattito per la data nella quale verranno celebrate le elezioni comunali della Primavera 2023. In realtà, di ufficiale, c’è già una data.

La Regione Sicilia, infatti, utilizzando l’autonomia che le viene riconosciuta dalla Costituzione, ha fissato per il prossimo 28 Maggio la data per celebrare le Elezioni Comunali nei centri della Regione che vanno a scadenza di mandato.

Una data, quella del 28 Maggio, che pero’ sembra non essere gradita al Ministro dell’Interno Piantedosi: qualche settimana fa era, ad esempio, circolata l’ipotesi del 7 Maggio, individuata per limitare al massimo il problema delle scuole chiuse per il voto con la concomitanza degli esami di fine anno.

Un fatto pare certo: le elezioni comunali della Primavera del 2023 si terranno in due giorni ovvero la domenica dalle 7:00 fino alle 23:00 ed il lunedi’ dalle 7:00 fino alle 15:00.