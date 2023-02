SIMONE VALIANTE: “TESSERE FALSE NEL PD ? IL PARTITO DEMOCRATICO NON SARA’ MAI UN PARTITO”

“Ho denunciato in questi anni tante anomalie, poi ho lasciato perché francamente non ho tempo e voglia di fare politica per difendermi dai potentati piuttosto che provare a dare risposte alle persone. Fino a quando immaginano un partito padronale e non un partito comunità tutto ciò continuerà.”

Lo scrive l’ex parlamentare del Partito Democratico Simone Valiante.

Fino a quando qualcuno pensa alla politica che comanda e non quella che coinvolge, il Pd non sarà un partito, almeno non sarà un partito nel quale ci sara più posto per persone libere che hanno solo il piacere della politica o del fare del bene alle comunità amministrate. Continuerà ad essere certo un partito di governo, per addetti ai lavori interessati al rapporto con le istituzioni. E la politica? e la trasparenza? e i circoli e le persone comuni?