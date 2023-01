PROVINCE D’ITALIA. DISEGNI DI LEGGE BIPARTISAN PER IL RITORNO AL VOTO DIRETTO

La maggior parte delle forze politiche – eccezion fatta per il Movimento 5 Stelle – hanno già depositato, nei primi mesi di legislatura, diversi Disegni di Legge per il ritorno al voto diretto, ovvero popolare, per l’elezione dei Presidenti di Provincia e dei Consiglieri Provinciali. Tutti uniti, da Fratelli d’Italia al Partito Democratico, dalla Lega a Forza Italia, nella convinzione dell’enorme errore politico commesso con l’approvazione della Legge Delrio che avrebbe dovuto chiudere l’esperienza delle Province, finendo solo con il trasformarle in enti simili alle Comunità Montane ma con competenze e funzioni ben piu’ importanti. Chiusa l’attività di esame del Decreto Milleproroghe, la Commissione Affari Costituzionali inizierà la valutazione dei diversi Disegni di Legge presentati per la controriforma delle Province ed è molto probabile che si vada verso una proposta unica, da approvare anche in tempi rapiidi.

