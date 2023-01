ROCCAPIEMONTE. IL GRUPPO PD CHIEDE AL SINDACO DI FARE CHIAREZZA SU VICENDA GORI

Il gruppo consiliare Rocca Futura- Pd con un manifesto ritorna sulla questione Acqua Pubblica a Roccapiemonte e soprattutto sulle “mancanze” riscontrate nell’opera to dell’amministrazione Pagano.

Questo quanto affermano i tre consiglieri di minoranza Giuseppina Polichetti, capogruppo consiliare, Luisa Trezza e Giovanni Adinolfi.

“ROCCAPIEMONTE PERDE LA SUA GRANDE OCCASIONE PER ALLONTANARE DEFINITIVAMENTE LA GORI!

Il 19 maggio 2022, l’ ENTE IDRICO CAMPANO con deliberazione n.19 invita i Comuni interessati ad inviare la richiesta per ottenere la GESTIONE AUTONOMA del Servizio Idrico.

E’ l’occasione che aspettavamo da anni per non passare alla Gori.

L’AMMINISTRAZIONE INVIA IN RITARDO LA RICHIESTA, COME MAI?

Il sindaco di Roccapiemonte, con una superficialità imbarazzante, invia in ritardo (venerdì 1°luglio 2022) rispetto al termine del 30 giugno, una richiesta striminzita (esattamente tre righe) e priva di qualsiasi relazione tecnico-economica a sostegno.

Il 5 ottobre 2022, l’EIC comunica che “la richiesta del Comune di Roccapiemonte è pervenuta oltre i termini consentiti”, intimando l’immediato passaggio a GORI.

Il 18 novembre in consiglio comunale, su nostra interrogazione, l’assessore al ramo riferiva che si fosse ancora in attesa di risposta dell’EIC. BUGIA!

Solo il 21 dicembre, dopo numerose sollecitazioni, riusciamo ad ottenere la documentazione dalla quale emergono le gravi ed ingiustificabili mancanze dell’amministrazione comunale.

IL GRUPPO ROCCA FUTURA – PD RIBADISCE CON CHIAREZZA LA PROPRIA POSIZIONE: SIAMO PER L’ACQUA PUBBLICA!

Il Comune di Roccapiemonte deve continuare a gestire in autonomia il servizio idrico, potenziandolo al fine di garantire l’acqua a tutti i cittadini.

Siamo e resteremo disponibili a fornire la nostra collaborazione ma, affinché questo avvenga, occorre che l’ Amministrazione ci metta nelle condizioni di poterlo fare favorendo l’accesso agli atti, non facendoci attendere UN MESE per avere i documenti e condividendo strategie e soluzioni.

Le battaglie si vincono INSIEME e quella per L’ACQUA PUBBLICA deve necessariamente coinvolgere maggioranza, minoranza, cittadini, Comitato per l’Acqua Pubblica e associazionismo.