Con una lettera indirizzata al Coordinatore Provinciale della Lega Attilio Pierro, Marco Albani, Commissario della Lega nel Comune di Nocera Superiore, ha rassegnato le sue dimissioni, concludendo l’esperienza nel partito di Matteo Salvini.

Nella lettera di dimissioni, Albani fa riferimento ad un progetto per i bambini, per la cui realizzazione vi era stato l’impegno di una esponente della Lega, oggi eletta in Parlamento.