SCAFATI. 13 CONSIGLIERI PRONTI A FIRMARE LE DIMISSIONI DINANZI AL NOTAIO

L’appuntamento per i 13 Consiglieri Comunali di Scafati, pare, che sia per la serata di lunedi’ 16 gennaio, presso un noto studio notarile di un comune limitrofo: 13 firme per chiudere in maniera anticipata l’esperienza amministrativa del Sindaco Cristoforo Salvati e per condurre il Comune di Scafati al voto anticipato nella prossima primavera. E’ quanto filtra dal centro dell’Agro dove, oramai, da settimane, il destino dell’amministrazione Salvati sembrava appesa ad un filo: poi, a convincere anche alcuni esponenti della maggioranza, pare ci sia stata l’ultima versione della Giunta Comunale, sostanzialmente identica a quella in carica prima dell’inizio dell’ultima crisi politica. Di qui la scelta che, almeno per il momento, pare essere irrevocabile. Se tutto dovesse essere confermato, già nella giornata di martedi’ ci potrebbe essere il provvedimento di scioglimento della Prefettura, la nomina del nuovo Commissario Prefettizio e l’inizio della campagna elettorale per le Comunali 2023.

