PROVINCIA DI AVELLINO. ALAIA RIVENDICA LA PRESIDENZA PER ITALIA VIVA

Il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Sanità Enzo Alaia lancia un messaggio agli alleati di centro sinistra della Provincia di Avellino: “La Presidenza della Provincia spetta ad Italia Viva”. Un avviso ai naviganti del centro sinistra della Provincia di Avellino dove, in attesa di conoscere le determinazioni del Partito Democratico sulla nuova segreteria provinciale, il partito di Matteo Renzi, forte del risultato ottenuto alle ultime elezioni Regionali del 2020, chiede di avere un ruolo da protagonista. A Dicembre 2020 ci saranno le elezioni provinciali ed Italia Viva, dopo aver ceduto il passo al PD su Asi e ACS, non intende cedere neppure un centimetro per la guida della Provincia che, considerati i numeri, andrà, sicuramente, appannaggio della coalizione di centro sinistra.

