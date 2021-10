MATTEO SALVINI CHIEDE A DRAGHI DI ALLUNGARE DURATA TAMPONE DA 48 A 72 ORE

“Un intervento immediato per evitare il caos”. A pochi giorni dall’entrata in vigore, venerdì 15 ottobre, dell’obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro il leader della Lega, Matteo Salvini, torna a chiedere un intervento urgente del Governo per evitare situazioni di particolare caos.

Anche le Regioni, che mercoledì prossimo potrebbero occuparsi della vicenda nel corso di una riunione, si dicono preoccupate, a cominciare dal presidente della Conferenza, il leghista Massimiliano Fedriga. Ma da altri due partiti della maggioranza, Pd e FI, si critica la sortita del Carroccio, e l’invito è di non innescare una nuova polemica.

“Allungare la durata minima del Green Pass da 48 a 72 ore è possibile – scrive Salvini su Twitter – anzi doveroso e previsto dall’Europa. Evitare caos, blocchi e licenziamenti il 15 ottobre è fondamentale”.