SALERNO. LAMBIASE (M5S): “NOI OPPOSTI AD AMMINISTRAZIONE NAPOLI, BASTA PARLARE A SPROPOSITO”

“Il sindaco Napoli si è insediato e la Giunta non è ancora nota, perché si stanno accapigliando per le poltrone e per i ruoli di potere.

Ancora non sono stati proclamati i consiglieri comunali, né si sono insediate le commissioni consiliari e già c’è chi fa a gara a parlare a sproposito.

Il M5S di Salerno, con i parlamentari salernitani e tutti i candidati al Consiglio Comunale è pronto a battersi nelle sedi istituzionali per portare a compimento gli impegni presi in campagna elettorale”. Queste le parole del consigliere comunale eletto in quota pentastellata al Comune di Salerno in merito al nuovo insediamento a Palazzo di Città. Catello Lambiase ha poi continuato annunciato quello che sarà il modus operandi all’interno dell’assise comunale:

“La manutenzione inesistente, il verde pubblico carente, l’assenza di trasparenza e la mancata presa di posizione su una tematica importante come quella delle Fonderie Pisano sono l’esatto opposto della nostra idea di città ed è per questo motivo che siamo e continueremo ad essere alternativi a questa amministrazione. Saremo pronti a fargli un plauso se interverrà per risolvere questi problemi, ma non è svendendo le promesse fatte ai cittadini in cambio di qualche poltrona che si costruiscono alleanze.

Noi abbiamo anche il dovere, come opposizione, di portare a Palazzo di Città, alcune proposte di quelle forze politiche che – pur avendo avuto un discreto consenso – non sono rappresentate in Consiglio Comunale, perché i tanti cittadini che hanno creduto in loro meritano di essere rappresentati. Alcune di queste forze hanno svolto un ruolo fattivo nelle precedenti consiliature, il loro patrimonio merita rispetto e su molte tematiche troveranno il MoVimento 5 Stelle pronto a combattere per difendere gli interessi dei cittadini, senza il bisogno di intestarsi vittorie politiche. L’obiettivo resta migliorare la qualità di vita dei salernitani, è per questo che ci siamo candidati ed è questo che faremo per i prossimi 5 anni”.

