Si sono concluse, in mattinata, le operazioni di scrutinio per le Provinciali 2023 di Avellino, in programma per domenica 17 Dicembre. Ecco l’elenco completo dei 12 eletti in Consiglio Provinciale.

LISTA DAVVERO MODERATI

Francesco Mazzariello

Diego Guerriero

Gabriele Buonanno

LISTA PER L’IRPINIA

Pino Graziano

Vincenzo Barrasso

Emanuela Pericolo

PARTITO DEMOCRATICO

Marcantonio Spera

Luigi D’Angelis

Antonio Cerrato

Laura Cervinaro

PROPOSTA CIVICA PER L’IRPINIA

Fausto Picone

Franco Di Cecilia