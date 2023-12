ANTONIO IANNONE (FDI): “L’EDIZIONE 2023 DI ATREJU, LA MIGLIORE DELLA STORIA”

“L’edizione di Atreju 2023 e’ stata la migliore della storia. La più riuscita, la più partecipata, quella con un programma ricco di personalità internazionali. Quello che ha fatto la differenza consiste nel rapporto tra Giorgia Meloni e la gente: Giorgia li cerca e loro accorrono. E’ questo che fa paura alla Schlein trovarsi in pubblico che è venuto per altr perché la Elly è abituata ai circoli ristretti e ai caminetti dove non ti devi confrontare e convincere.”

Lo scrive il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

Conte invece schiatta d’invidia e riesce addirittura a chiudere gli occhi ed affermare ciò che nessuno poteva vedere cioè che Atreju 2023 e’ stato un fallimento. Al ridicolo non c’è limite e con queste carenze di senso democratico e di onestà intellettuale l’unico ruolo a cui potranno aspirare sarà quello di federatore delle opposizione. E manco in quello riusciranno.