BARONISSI. TONY SINISCALCO (FDI): “VIABILITA’ E CHIUSURE, VALIANTE UCCIDE IL COMMERCIO LOCALE”

Il circolo di FDI Baronissi si oppone fermamente alla decisione del Sindaco “pro tempore” Valiante di chiudere la viabilità in zona “Tre Pizzi” e si schiera al fianco dei commercianti danneggiati.

Questa mattina il nostro coordinatore cittadino Antonio Siniscalco e candidato Sindaco per FDI si è recato in

Via Allende per constatare l’ennesima decisione scellerata di questa amministrazione a guida Valiante.

“Ennesima stangata ai commercianti dell’area proprio in prossimità delle festività natalizie che, invece, avrebbero potuto vedere un incremento delle proprie vendite. Una decisione particolarmente preoccupante a discapito delle locali attività che già in estate sono state private dell’antistante parco giochi, smantellato a favore di un parcheggio inutile che non è ancora stato completato. Inoltre, per mesi i commercianti sono stati vittime di un solo senso di marcia su Via Allende a causa di altri lavori in corso. Esprimo la mia più ferma condanna nei confronti di queste scelte che danneggiano l’economia locale e mettono a rischio la sopravvivenza delle attività commerciali. È inaccettabile che il Sindaco “pro tempore” Valiante continui a prendere decisioni che penalizzano sia i cittadini che gli imprenditori senza alcuna giustificazione valida”, dichiara il candidato Siniscalco.

Fa eco Daniele Convertini, responsabile per il commercio di FDI Baronissi: “ulteriore dimostrazione della

poca attenzione dell’amministrazione al tessuto economico della nostra città che poteva e doveva essere differita al 7 gennaio. In un periodo già difficile per il commercio e in una zona che ha già subito tante chiusure per pregressi lavori e conseguenti difficoltà significative, era necessario consentire alle attività di lavorare nella settimana di Natale che rappresenta, ovviamente, una delle più importanti per i commercianti sotto il punto di vista delle vendite.” La cosa più grave però, secondo il nostro circolo, è che tutti questi lavori di Viabilità dovrebbero essere funzionali alla realizzazione di Città della medicina, tuttavia non possiamo non ricordare che il Sindaco, nelle sue comunicazioni alla stampa, continua a dire che non ha fondi per realizzarla. Qualcosa non torna!