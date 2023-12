MONTORO. CERRATO ELETTO IN CONSIGLIO PROVINCIALE, GIAQUINTO TROMBATO VA A CASA

Antonello Cerrato ha vinto il derby, molto speciale, all’interno dell’amministrazione comunale di Montoro, conquistando uno dei 12 seggi da consigliere provinciale all’interno della Lista del Partito Democratico. Nulla da fare, invece, per il Sindaco Girolamo Giaquinto che, da Vice Presidente in carica della Provincia di Avellino, non è riuscito, neppure, ad ottenere la sua rielezione. Un derby, dunque, che vede la vittoria schiacciante di chi, da tempo, chiede all’amministrazione Giaquinto un cambio di passo: ed ora, in vista delle prossime elezioni comunali di Primavera, sono in tanti ad avere dubbi sulla forza politica ed elettorale del sindaco uscente che non è riuscito ad ottenere, neppure, i voti della sua maggioranza.

Share on: WhatsApp