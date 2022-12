PROVINCIA DI SALERNO. ALFIERI, IL PRIMATO DELLA POLITICA A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Non ha voluto neppure sfiorare le deleghe dei singoli consiglieri provinciali – che, è bene ricordarlo, erano state assegnate dal suo predecessore Michele Strianese – ma, nell’arco di poche settimane, ha voluto riaffermare il primato della politica rispetto alla macchina burocratica della Provincia di Salerno. Franco Alfieri la sua piccola rivoluzione l’ha già avviata perchè il giro di vite tra i dirigenti di Palazzo Sant’Agostino non è cosa di poco conto: è un segnale fortissimo a chi, fino ad oggi, ha gestito in maniera troppo autonoma rispetto ai vertici politici dell’Ente. Alfieri, pero’, la sua rivoluzione vuole portarla a compimento perchè dopo il cambio dei dirigenti, toccherà alla società partecipate Arechi Multiservice che, da tempo, rispondeva ad uomini del Pd, fuori dal novero degli eletti della Provincia di Salerno: a breve, almeno stando alle notizie che giungono dai corridoi del secondo piano di Palazzo Sant’Agostino, ci sarà anche la nomina dei nuovi vertici della società interamente partecipata dalla Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp