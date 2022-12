SAN MARZANO SUL SARNO. RACCOLTA DIFFERENZIATA, RAGGIUNTA LA PERCENTUALE DEL 75%

E’ al 75.44 percento la raccolta differenziata a San Marzano sul Sarno. La certificazione ufficiale della Regione Campania registra un incremento della percentuale. Un valore importante se si considera l’estensione del territorio marzanese e le problematiche ataviche del comprensorio.

“Questo risultato è il frutto dell’impegno collettivo di tutta la comunità che, giorno dopo giorno, ha compreso l’importanza della raccolta differenziata – sottolinea la sindaca Carmela Zuottolo – Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione con l’assessore all’Ambiente, Andrea Oliva, e all’ufficio del settore Ambiente e agli agenti della polizia locale che svolgono quotidianamente un grande lavoro sul territorio e ai quali va il mio ringraziamento. Fin dall’inizio del mandato, questa maggioranza ha sempre avuto tra gli obiettivi principali la concretizzazione di politiche a tutela dell’ambiente. L’azione di sensibilizzazione non si fermerà qui”.

Soddisfatto anche l’assessore Andrea Oliva: “Questo risultato ci ripaga degli sforzi fatti in questi mesi. Abbiamo tracciato la strada da seguire per il futuro. Mi corre l’obbligo di ringraziare i nostri operatori ecologici cui collaboro ogni giorno per cercare di migliorare sempre di più il servizio della raccolta rifiuti”.