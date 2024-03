PROVINCIA DI SALERNO. ALIBERTI (FI): “AMMINISTRAZIONE SI ATTIVI PER RIPRISTINO PROVINCIALE TRENTINARA”

Relativamente alla chiusura al transito da circa un anno e mezzo della strada SP 13 del Comune di Trentinara in corrispondenza dell’attraversamento sul vallone “Corsole” e sulla quale sono previsti oltre 500mila euro di interventi per la messa in sicurezza, il consigliere provinciale di FI, Pasquale Aliberti: “La situazione di disagio che vivono i cittadini di questa parte di territorio è assolutamente indiscutibile: la SP 13 è chiusa da troppo tempo. Chiedo al Presidente Alfieri di intervenire quanto prima e di trovare una soluzione che possa sbloccare una strada di collegamento con il centro cittadino di Trentinara che costringe i residenti e non per raggiungerlo, a percorrere l’unica alternativa viaria possibile che, però, risulta stretta, ripida e non proprio sicura”

