PROVINCIA DI SALERNO. AMATO E GIOIELLA (FDI): “INTERVENIRE SU STRADE NEL COMUNE DI CAMPAGNA”

Con una nota congiunta i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Carmine Amato ed Aniello Gioiella rivolgono al Presidente della Provincia Franco Alfieri una richiesta per un immediato intervento, da parte dell’Amministrazione Provinciale, lungo le strade di competenza che attraversano il comune di Campagna.

I Consiglieri Provinciali Carmine Amato e il Consigliere Aniello Gioiella, del Gruppo Fratelli D’Italia in Consiglio Provinciale, con un’interrogazione scritta e orale chiedono al Presidente Alfieri su sollecitazione del Partito Fratelli d’Italia di CAMPAGNA, sempre attento alle problematiche del proprio territorio, che ha segnalato una serie di disagi che insistono sulle strade provinciali del loro comune, infatti ci sono diverse strade provinciali che hanno bisogno di interventi urgenti, il manto stradale è in condizioni pessime, con presenza di buche profonde, irregolarità significative e vegetazione non curata. Durante le giornate di pioggia le strade si allagano creando seri problemi.

Le strade in oggetto sono le seguenti:

Strada Provinciali SP234, SP238, SP153, SP106, SP233, SP31.

I Consiglieri Provinciali chiedono se questa Amministrazione intende intervenire su queste arterie, e come intende risolvere l’annoso problema.