PROVINCIA DI SALERNO. PRIMA RIUNIONE PER LE DELEGHE A PALAZZO SANT’AGOSTINO

E’ in programma per la tarda mattina di oggi, venerdi’ 5 gennaio, la prima riunione a Palazzo Sant’Agostino tra il Presidente della Provincia Franco Alfieri ed i neo eletti Consiglieri Provinciali di maggioranza. L’appuntamento è, direttamente, a Palazzo Sant’Agostino con il Presidente Alfieri che si incontrerà con volti noti – i consiglieri provinciale rieletti – ma anche con alcune new entry come De Simone, Ferrara, Speranza e Fiore. Si potrebbe affrontare anche il delicato tema delle deleghe ma, pare, che il cuore dell’incontro sia legato anche all’organizzazione della prima seduta del Consiglio Provinciale, in programma per mercoledi’ 10 Gennaio a partire dalle 12:00.

Share on: WhatsApp