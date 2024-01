GIOVANNI GUZZO: “CON DE LUCA LA POLITICA DEI FATTI CONCRETI E DEI RISULTATI”

“L’apertura del nuovo impianto per la selezione dei rifiuti di Casal Velino conferma che la Regione Campania, con la guida di Vincenzo De Luca, punta ai fatti concreti ed ai risultati.” Lo dichiara Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno, rieletto alle ultime provinciali del 20 Dicembre scorso.

“L’autonomia della Regione Campania in materia di rifiuti sembrava un traguardo irraggiungibile, eppure”, continua Guzzo, “il Presidente De Luca è riuscito a cambiare un sistema che fino a qualche anno fa pareva impossibile da modificare. La grande sensibilità del Presidente della Regione è stata anche quella di far comprendere alle popolazioni di tutta la Campania l’importanza degli impianti per il trattamento dei rifiuti che, prima, venivano considerati dei mostri da combattere”