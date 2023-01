PROVINCIA DI SALERNO. TAR ORDINA UN RISARCIMENTO DA 10 MILIONI DI EURO PER TERMOVALORIZZATORE

Una sentenza, pur sempre di prima grado, che, se confermata anche in appello, dinanzi al Consiglio di Stato, potrebbe mettere a rischio dissesto il bilancio della Provincia di Salerno. Il TAR di Salerno, infatti, al termine di un iter giudiziario iniziato anni fa, ha condannato l’Ente Provincia al pagamento di una somma pari a 10 milioni di euro in favore dei privati, proprietari dei terreni espropriati e mai pagati, per la realizzazione del Termovalorizzatore. L’impianto in questione, dopo un lungo rimbalzo di responsabilità tra Comune di Salerno e Provincia, fu accantonato, lasciando gli indennizzi da pagare. Ecco, alla fine della procedura giudiziaria, la sentenza che potrebbe compromettere i conti, già complicati, di Palazzo Sant’Agostino, tanto che il Presidente Alfieri si è subito affrettato nell’annunciare l’appello dinanzi al Consiglio di Stato.

