PROVINCIALI 2023 AD AVELLINO. CENTRO DESTRA, LISTA UNICA: POI IL MOVIMENTO DEL SINDACO FESTA

E’ una lista unica quella che il Centro Destra, in Provincia di Avellino, si appresta a depositare in vista della prossima tornata per le Provinciali 2023. Forza Italia, Fdi, Lega, Noi Moderati e la Democrazia Cristiana di Rotondi in un unico schieramento, guidato dal Presidente D’Agostino: in campo, sicuramente, il consigliere uscente e sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, chiamato, tra l’altro, al voto nella prossima tornata elettorale per le Comunali. E, dalla maggioranza di Montoro, ci sarà anche il consigliere Citro: una situazione che potrebbe creare non pochi problemi all’interno del Consiglio Comunale del centro della Provincia di Avellino. Il Consigliere Regionale Petitto, invece, insieme al Sindaco di Avellino Gianluca Festa è al lavoro per una seconda lista autonoma rispetto al Partito Democratico, da presentare in occasione della prossima tornata per le provinciali.

