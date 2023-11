PROVINCIALI 2023. SARANNO 7 LE LISTE PER L’ASSEGNAZIONE DEI 16 SEGGI A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Sette liste in campo, espressione di diversi ambienti politici, per l’assegnazione dei 16 Seggi da Consigliere Provinciale a Palazzo Sant’Agostino, per quello che si preannuncia come un mandato breve ed a scadenza anticipata, con l’approvazione della Riforma delle Province ed il ritorno al voto anticipato.

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine previsto per il deposito delle lista negli uffici della Provincia di Salerno e, salvo colpi di scena, le liste in corsa per l’appuntamento del 20 Dicembre saranno 7.

Partito Democratico, Campania Libera, Partito Socialista Italiano e Moderati: queste le quattro liste di riferimento dell’area del Presidente della Provincia Franco Alfieri.

Azione, invece, che resta distante dalle posizioni tanto di Alfieri quanto di De Luca, si prepara a presentare una propria lista autonoma, anche rispetto alle altre forze centriste come Italia Viva che ha, completamente, rinunciato ad avere una sua presenza politica per le Provinciali.

Nel centro destra, invece, due liste già pronte: quella di Fratelli d’Italia e la seconda che vede insieme Forza Italia, Lega e Noi Moderati.