PELLEZZANO. NUOVO CONTRATTO PER PELLEZZANO SERVIZI, AL VIA I NUOVI CONCORSI

Con il voto a maggioranza del Consiglio Comunale di Pellezzano, astenuti i consiglieri di opposizione, è stato, finalmente, approvato il nuovo schema di contratto di servizio tra l’Amministrazione Comunale e la società in house Pellezzano Servizi. Un risultato raggiunto al termine di un iter che ha visto impegnati diversi settori del Comune di Pellezzano ed i vertici dell’azienda pubblica che si occupa, tra l’altro, della gestione del ciclo dei rifiuti. “Investimenti, garanzie occupazionali per il futuro, miglioramento della qualità dei servizi: sono queste le principali novità inserite nel nuovo Contratto di Servizio”, sottolinea il Sindaco Francesco Morra, “con il quale abbiamo portato da 1 milione ad un 1 milione e 700mila euro l’impegno annuale del Comune nei confronti della società in house. L’accordo, che avrà una durata di 3 anni, prevede, accanto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche i servizi cimiteriali ed i servizi di affissione pubblica, che intendiamo potenziare già a partire dal 2024. Il nostro segnale è diretto ai dipendenti ed ai collaboratori tutti della Pellezzano Servizi – che ringraziamo per quanto fanno ogni giorno – ma anche ai cittadini per dimostrare che la migliorata situazione finanziaria del Comune ci consente di fare importanti investimenti. Ne sono, tra l’altro, conferma i 5 concorsi pubblici per nuove assunzioni all’interno della macchina comunale che, a breve, partiranno.

