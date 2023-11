PROVINCIALI 2023, AZIONE CORSA CONTRO IL TEMPO PER LE FIRME: TUTTI AL LAVORO

Azione Salerno è pronta a depositare la propria lista, con i propri candidati, in vista della prossima tornata elettorale per le Provinciali del prossimo 20 Dicembre. Tutti al lavoro per completare l’elenco delle firme – le 96 necessarie per partecipare alla competizione provinciale – con tutta la classe dirigente impegnata, sull’intero territorio del salernitano, a caccia dell’ultima sottoscrizione.

Azione, dunque, potrebbe essere la grande sorpresa con una lista presentata contro tutte le previsioni e senza il sostegno di altri partiti, a cominciare da Italia Viva che, invece, non sarà presente con il proprio simbolo alla prossima tornata elettorale.