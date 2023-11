Azione, a differenza di quanto fatto da altri partiti moderati, ha presentato per le Provinciali 2023 di Salerno, in programma per il prossimo 20 Dicembre, la sua lista di partito. Ecco tutti i candidati.

Corrado Naddeo, Daniemma Terrone, Federico De Filippis, Ylenia Di Santi, Rosario Pacifico, Gelsomina Buonocore, Giovani D’Alessandro, Linda Maria Donato