Con la presenza di alcuni candidati di Italia Viva, anche la civica Campania Libera parteciperà alla prossima competizione elettorale per le Provincia di Salerno, in programma per il 20 Dicembre. Ecco i nomi dei candidati.

Carmine Cardino, Rosario Danisi, Enzo Giardullo, Antonina Iuculano, Cosimo Napoliello, Filomena Rosamilia, Marilina Ruggiero, Raffaele Scala, Grazia Tierno, Domenico Zottoli.