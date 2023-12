PROVINCIALI 2023. IL PD PUNTA A FARE IL PIENO: OBIETTIVO MINIMO 6 ELETTI IN CONSIGLIO

Il Partito Democratico, che questa partita delle elezioni Provinciali a Salerno la gioca un po’ da solo, punta a fare il botto in occasione del voto del prossimo 20 Dicembre, anche perchè, con la maggioranza delle amministrazioni comunali a guida Pd-De Luca, il sistema del voto di secondo livello rende tutto piu’ semplice. L’obiettivo dichiarato è quello di eleggere almeno 6 Consiglieri Provinciali ma, a Via Manzo, considerate anche le altre liste non certo fortissime, non escludono di poter arrivare a 7 eletti a Palazzo Sant’Agostino. Un gruppo forte che, nella sostanza, andrebbe anche a ridimensionare gli altri partiti e movimenti del centro sinistra della Provincia di Salerno: da Campania Libera ai Moderati, per finire ad Italia Viva che neppure la lista autonoma è riuscita a presentare. Il Partito Democratico, dunque, si prepara a fagocitare gli alleati ai quali, pero’, in occasione delle prossime elezioni amministrative chiederà il sostegno nei diversi comuni della Provincia di Salerno chiamati al rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.

