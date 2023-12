IMMA VIETRI (FDI): “I DATI ISTAT SU OCCUPAZIONE PREMIANO IL GOVERNO MELONI”

“Nel terzo trimestre del 2023, secondo l’Istat, gli occupati sono aumentati in termini congiunturali di 65 mila unità (+0,3% rispetto al secondo trimestre 2023), grazie alla crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+75 mila, +0,5%) e degli indipendenti (+10 mila, +0,2%). Su base tendenziale, invece, si è registrato un aumento di ben 481 mila occupati (+2,1% in un anno), con un incremento dei dipendenti a tempo indeterminato (+3,1%) e degli indipendenti (+1,6%), con il tasso di occupazione salito al 61,5%. I segnali di ripresa del mercato del lavoro premiano, quindi, le scelte economiche adottate dal Governo Meloni a dispetto delle critiche rivelatesi ancora una volta infondate delle opposizioni. Se si assume significa che l’economia sta ripartendo. E questo è l’obiettivo che il Governo sta perseguendo fin dal suo insediamento”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali.

