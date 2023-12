GIUSEPPE CONTE: “IL MES? LO APPROVERA’ LA MELONI CON PD, ITALIA VIVA E FORZA ITALIA”

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in una intervista al “Foglio” dice che il Mes “se lo voterà Meloni. Con il Pd, Italia viva e Forza Italia. La premier d’altronde è in enorme difficoltà, ha capito che cosa significhi governare e la sua proverbiale coerenza sta facendo acqua da tutte le parti. Quando va in Europa sembra che stia in giro per i mercatini di Natale”.

La premier ha sventolato il fax con il quale l’allora ministro Luigi Di Maio autorizzò l’ambasciatore italiano presso l’Ue, Maurizio Massari, a firmare il trattato di modifica del Mes: Conte era in carica solo per gli affari correnti, ha detto la premier: “Si ho sentito, la battuta sul favore delle tenebre, ma sono stupidaggini. Quello fu un atto burocratico di secondo e terzo livello. Il grosso era stato fatto e alla luce del sole: in Aula. C’era stato un voto e una discussione sulla firma del nuovo Mes. Anzi, lo sapete che sul disegno di legge del 2011 ci sono le impronte digitali di Meloni, all’epoca ministro della Gioventù? Poi c’erano La Russa alla Difesa, Calderoli, Fitto: devo continuare? Facevano tutti parte di quel governo guidato da Berlusconi. Di cosa parliamo?”.