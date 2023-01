REDDITO DI CITTADINANZA. CAMPANIA PRIMA REGIONE, A NAPOLI 200 BENEFICIARI OGNI 1.000 ABITANTI

I dati elaborati dall’INPS confermano che l’erogazione del Reddito di Cittadinanza, la misura voluta ed introdotto dal Governo Conte 1, riguarda in gran parte il Sud Italia, con la Regione Campania che si conferma prima su tutto il territorio nazionale per numero di sussidi erogati – seguita dalla Sicilia – e con la Provincia di Napoli dove ci sono 200 percettori del reddito di cittadinanza ogni 1.000 abitanti. Napoli prima Provincia d’Italia, Bolzano ultima con appena 3 percettori ogni 1.000 abitanti.

Nel 2022 i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di Reddito di Cittadinanza (RdC) o di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati 1,69 milioni, per un totale di 3,66 milioni di persone coinvolte.

Nel mese di dicembre 2022, i nuclei beneficiari di RdC/PdC sono stati 1,17 milioni (1,05 milioni RdC e 123mila PdC), con 2,48 milioni di persone coinvolte (2,35 milioni RdC e 139mila PdC) e un importo medio erogato a livello nazionale di 549 euro (580 euro per il RdC e 291 euro per la PdC).

La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta,

sempre a dicembre 2022, da 2,20 milioni di cittadini italiani, 201mila cittadini extra comunitari

con permesso di soggiorno UE, 84mila cittadini europei, 3600 familiari delle precedenti categorie

o titolari di protezione internazionale.