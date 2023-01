SCAFATI. FABBRICATORE E CARPENTIERI I COMMISSARI DI FRATELLI D’ITALIA PER LE COMUNALI

l Vice Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore ed il Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri sono stati individuati come Commissari Straordinari per il partito di Giorgia Meloni per il Comune di Scafati. A due “super commissari” il compito di ricomporre il partito dopo le dimissioni in massa di 13 consiglieri comunali che hanno provocato lo scioglimento dell’amministrazione Salvati: all’interno del partito si respira aria di bufera, perchè non tutti accettano l’idea di una seconda candidatura dell’ex primo cittadino. Insomma, una bella gatta da pelare per l’inedita coppia Fabbricatore-Carpentieri che dovranno occuparsi di tutto il percorso di avvicinamento all’appuntamento con le elezioni comunali della prossima primavera.

Share on: WhatsApp