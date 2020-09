REGIONALI 2020. AL VIA IL VOTO IN CAMPANIA CON LA SFIDA IDENTICA A 5 ANNI FA

Nulla è cambiato: sono trascorsi 5 anni, c’è stata e c’è l’emergenza Covid 19, ma i nomi in corsa sono gli stessi del 2015. In Campania è difficile che ci sia un ricambio all’interno della classe politica, in tutti gli schieramenti in campo. E cosi’ da oggi, fino alle 15 di lunedi’, sarà possibile per gli elettori campani scegliere il Presidente della Regione.

C’è in corsa il Presidente uscente Vincenzo De Luca, 72 anni, alla guida della Campania dal 2015 e già candidato presidente nelle elezioni regionali del 2010.

Per il centro destra il nome è quello di Stefano Caldoro, 59 anni, già Ministro del Governo Berlusconi, Presidente della Campania dal 2010 al 2015, candidato anche 5 anni fa.

Il Movimento 5 Stelle propone il nome di Valeria Ciarambino, 48 anni, Portavoce del M5S in Consiglio Regionale, già candidata alla Presidenza nel 2015.