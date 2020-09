I numeri delle elezioni regionali del 2015 segnarono una percentuale di elettori superiore al 50% ma, comunque, non tale da rendere la Campania in cima alle classifiche nazionale.

Era il 31 Maggio 2015, si votava in un’unica giornata, quella di domenica: in Campania furono 2.578.767 gli elettori che andarono alle urne per una percentuale pari al 51,93% degli aventi diritto.

70.913 furono le schede bianche, 177.000 i voti non validi.