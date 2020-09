REGIONALI 2020. MARA CARFAGNA INCONTRA I CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE DI FORZA ITALIA

L’appuntamento è per lunedi’ 7 Settembre a Salerno: la Vice Presidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna torna sulla scena politica in vista delle elezioni regionali per un incontro con la stampa e con i candidati e le candidate al Consiglio Regionale della Campania.

La vicepresidente della Camera, on. Mara Carfagna, lunedì 7 settembre incontrerà i candidati di Forza Italia alle elezioni regionali presso il Mulino urbano” in piazza XXIV maggio a Salerno. L’incontro si svolgerà secondo quanto previsto dalle norme anticovid.