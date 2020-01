REGIONALI 2020. NELLA LISTA DEL PD C’E’ ANCHE SIMONE VALIANTE

Anche Simone Valiante, già deputato del Partito Democratico e piu’ volte sindaco di Cuccaro Vetere, farà parte della lista che il PD della Provincia di Salerno sta completando in vista delle Regionali della fine del mese di Maggio. A giorni il politico cilentano dovrebbe sciogliere le ultime riserve sulla sua partecipazione alla prossima competizione elettorale che lo vedrà, nuovamente, in campo con il simbolo del Partito Democratico. Valiante è già al lavoro, con numerosi sindaci della parte meridionale della Provincia di Salerno, per l’organizzazione di una campagna elettorale che ha il sapore di un ritorno al passato.

