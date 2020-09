REGIONALI 2020. PAOLA CUPO: “IL CORAGGIO DI CAMBIAMO!”

Poche parole per dire grazie a chi ha scritto il mio nome, grazie al partito Cambiamo! ed in modo particolare a Marco Abate, Luigi Cerruti, Alfonso Baviera, Gennarino Ruggiero ma a tutto il partito della provincia di Salerno per aver avuto il coraggio di candidare una semplice militante sapendo di dover lavorare il doppio per portare nei territori il nome di una sconosciuta, sconosciuta ma, onesta e testarda.

Lo dichiara Paola Cupo, esponente di Cambiamo!, candidata al consiglio regionale con Caldoro Presidente.

“Io non mollo. Cambiamo! da oggi è una realtà ed il nostro impegno per il territorio continuerà e costruiremo da qui, sulle macerie di un cdx distrutto, infondo su di esse si costruiscono strutture solide… Il centro destra faccia tesoro di questa triste pagina di storia.

E solo l’inizio di un lungo cammino… Cambiamo!