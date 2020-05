REGIONALI 2020. VERSO IL VOTO A SETTEMBRE MA C’E’ ANCHE L’IPOTESI DEL 6 E 7

Nessuna modifica in Commissione Affari Costituzionali sulla data delle elezioni che, in base all’unico emendamento presentato si dovrebbero tenere il 13 e 14 settembre, ma adesso spunta anche il suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico che avrebbe anticipato di una settimana l’apertura delle urne, indicando come giorni ideali per l’election day il 6 ed il 7 settembre.

Una valutazione ma anche una mediazione con i Governatori che, accantonata l’idea di un voto a fine luglio, non vorrebbero procedere alle elezioni con le scuole già aperte. Ed, ecco, allora, spiegata l’ipotesi del 6 e 7 settembre che, anche per i doppi turni previsti per le amministrative, consentirebbe un accavallamento con le attività didattiche.