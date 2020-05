RENZI FA TRABALLARE ANCORA IL GOVERNO: VOTA NO AL PROCESSO PER SALVINI

Grazie all’astensione dei membri di Italia Viva all’interno della Giunta per le autorizzazioni a procedere, è arrivato il primo stop all’ennesima richiesta di processare l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini per aver vietato, nei mesi scorsi, lo sbarco a Lampedusa di navi delle Ong, cariche di migranti.

Italia Viva, dunque, lascia intendere quello che sarà il prosieguo della vita del Governo Conte: un Vietnam parlamentare, tranne che si tratti di provocarne la caduta. Insomma, la situazione è tutt’altro che tranquilla per la maggioranza giallorossa nella quale, al di là dei colpi di teatro di Renzi, non mancano le divisioni su altri temi fondamentali come la scuola e, di recente, l’istituzione degli Assistenti Civici.