IL MAGISTRATO MARESCA FRENA SUL SOSTEGNO DEI PARTITI PER LA SUA CANDIDATURA

Appena ieri, in un’intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO, l’ex Ministro Mara Carfagna aveva salutato con grande piacere la possibilità di avere la candidatura a Presidente del magistrato Catello Maresca che, pero’, pare non aver gradito il sostegno espresso a mezzo stampa dall’attuale Vice Presidente della Camera.

“Devo pero’ con amarezza ancora constatare come ci siano state troppe fughe in avanti, – ha sottolineato Maresca – tentativi di mettere il cappello su una operazione che fino ad oggi e’ solo della societa’ civile. Tali atteggiamenti non hanno mai fatto parte del mio modo di pensare, ne’ tantomeno rappresentano un buon inizio rispetto ad una mia personale e convinta idea di politica assolutamente diversa. Con la gente e per la gente. Una cosa deve essere chiara a tutti: non saro’ mai il candidato di nessun partito”.