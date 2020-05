In uno spirito di totale collaborazione e condivisione di intenti il componente del direttivo regionale con delega politica alla provincia di Salerno Marco Abate ha incontrato il coordinatore regionale dei Liberaldemocratici Angelo Giubileo per consolidare sempre di più le alleanze programmatiche ed elettorali per un centrodestra sempre più ampio ed unito.

Lo comunicano i responsabili provinciali di Cambiamo ! ed il membro del Direttivo Regionale del partito Marco Abate.