REGIONALI IN LAZIO E LOMBARDIA, AFFLUENZA BASSA. CHI E’ AVVANTAGGIATO SECONDO NOTO SONDAGGIO

Quale sarà l’impatto della scarsa affluenza sul voto per le regionali in Lombardia e Lazio? Per Antonio Noto, direttore di Noto sondaggi, “in generale la disaffezione al voto è tra gli elettori di tutti i partiti, non c’e nessun partito nazionale che avrà più voti in valore assoluto rispetto alle politiche”. “Però – prosegue – la disaffezione si concentra in misura maggiore in quei partiti che non sono ritenuti vincenti alle elezioni regionali, insomma una parte di elettorato non fiuta aria di vittoria e non si reca alle urne. Questo accade quando la formazione del consenso non è influenzata da variabili ideologiche. C’è da capire il motivo della scarsa affluenza ma nel corso degli ultimi 10 anni l’affluenza alle elezioni amministrative è stata sempre molto bassa, adesso cala ulteriormente ma il trend viene registrato da tempo”.