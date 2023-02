PELLEZZANO. CARNEVALE 2023, MARCO RAGO: “GRANDE SUCCESSO PER PASSEGGIATA IN MASCHERA”

Anche il Presidente del Consiglio Comunale di Pellezzano Marco Rago, tra i promotori dell’iniziativa della Passeggiata in Maschera, che si è tenuta nel pomeriggio di ieri, interviene per ringraziare quanti hanno reso possibile la manifestazione.

“Sono soddisfatto per il successo registrato a Coperchia di Pellezzano per la PASSEGGIATA IN MASCHERA” sottolinea Marco Rago ” che, grazie alla buona volontà dei giovani del territorio e al sostegno dell’ Amministrazione Morra, insiste in un sempre più ampio programma di recupero della tradizione del carnevale pellezzanese. Grazie alle varie associazioni di volontariato, alla protezione civile S. Maria delle Grazie, alla polizia municipale che hanno coordinato l’andamento della manifestazione e a quanti a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.”